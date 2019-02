Gemeinsame Deutsch-Polnische Streife stellt unerlaubt eingereiste Person auf der BAB 11

von shz.de

28. Februar 2019, 03:33 Uhr

Pomellen (ots) - Am gestrigen Nachmittag (27. Februar 2019)

kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle

(Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk und der

Dienststelle des Polnischen Grenzschutzes in Stettin) einen

polnischen PKW. Der ukrainische Beifahrer konnte der gemischt

besetzten Streife nicht die erforderlichen Dokumente für die Einreise

nach und den Aufenthalt in Deutschland vorlegen. Der Mann wurde in

Gewahrsam genommen. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise

und des unerlaubten Aufenthaltes. Gegen den 32-Jährigen wurde ein

strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wird der Mann noch im Laufe des heutigen

Vormittags an die polnischen Behörden übergeben.









