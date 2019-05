Geldbörse von Kellnerin geraubt - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

26. Mai 2019, 09:53 Uhr

Eckernförde (ots) - Am 24.05.2019 gegen 20:30 Uhr kam es im

Außenbereich des Restaurants "Lucifer" in Eckernförde zu einem Raub.

Ein ca. 25-30 Jahre alter Mann stieß zunächst eine Kellnerin um und

entriss ihr anschließend die Geldbörse. Die Kellnerin rief

geistesgegenwärtig um Hilfe. Ein couragierter junger Mann verfolgte

daraufhin den Täter. Es gelang ihm den Täter nach einigen hundert

Metern zu stoppen. Der junge Mann hatte die Geldbörse bereits in den

Händen, als ein Mittäter ihm wiederum die Geldbörse entriss. Die

beiden Täter konnten anschließend fliehen.



Die Polizei Eckernförde bittet um Mithilfe bei der Ergreifung der

Räuber. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel. Nr. 04351 9080

entgegengenommen.



