Gartenhaus abgebrannt

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 11:52 Uhr

Ratzeburg (ots) - 27. Dezember 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.12.2019

- Breitenfelde



Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am 24.12.2019 ein Gartenhaus in der

Herrenstraße in Breitenfelde in Brand. Der Bewohner hatte zufällig die Flammen

gegen 23:40 Uhr gesehen und die Feuerwehr informiert. Auf dem Grundstück eines

Einfamilienhauses brannte ein ca. 2,5 Meter mal 2,5 Meter großes Gartenhaus.

Darin waren nach bisherigem Stand diverse Werkzeuge und ein Rasenmäher

eingelagert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Feuerwehr brannte das

Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Menschenleben waren nicht in Gefahr.

Verletzt wurde niemand. Ein angrenzender Carport, welcher in unmittelbarer Nähe

stand, wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur

Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in

Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4478629

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell