Garding - Junge Männer mit Rauschgift am Bahnhof angetroffen

von shz.de

08. Juli 2019, 10:03 Uhr

Garding (ots) - Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr stellten

Bundespolizisten bei der Bestreifung des Bahnhofes Garding auf der

Bahnstrecke Husum - St. Peter Ording zwei junge Männer fest. Diese

saßen am Fahrkartenautomaten und die Beamten nahmen den Geruch von

Cannabis wahr.



Zwischen den Beinen des 23-Jährigen lag ein Joint. In der

Gürteltasche des 18-jährigen Begleiters entdeckten die

Bundespolizisten noch weiteres Rauschgift.



Die Männer müssen mit Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen. Das Cannabis wurde sichergestellt.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell