FW Norderstedt: Tierrettung - Pferd aus Wassertrog gerettet

von shz.de

04. August 2018, 08:33 Uhr

Norderstedt (ots) -



Am gestrigen Freitag (03.08.2018) wurde die Freiwillige Feuerwehr

Garstedt gegen 12:30 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. In der

Straße Spann war ein Pferd mit 1,60 m Stockmaß in eine Zwangslage

geraten. Es saß in einem metallenen Wassertrog fest und konnte sich

nicht selber befreien, da seine Hufen auf dem nassen Metall immer

wieder abrutschten.



Da die Situation vor Ort soweit stabil war, warteten die

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zunächst das Eintreffen

eines Tierarztes ab, der das Pferd mit einer Spritze beruhigte. Um

die technische Rettung durchführen zu können wurde anschließend das

Wasser abgepumpt und der Trog mit Gummimatten ausgelegt. Daraufhin

konnte die Feuerwehr den Trog mit einem Traktor anheben und das Pferd

an einem Strick unverletzt herausführen.



Noch während der Rettung kam es gegen 13:30 Uhr zu einem weiteren

Einsatz. In der Horst-Embacher-Allee hatte ein Anwohner das Piepen

eines Rauchmelders im Bereich des Treppenraumes gemeldet. Umgehend

wurden der Einsatzleitwagen sowie ein Löschgruppenfahrzeug

herausgelöst und an die neue Einsatzstelle entsendet. Bei der

Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte kein Brandereignis

festgestellt werden, es handelte sich um einen technischen Defekt in

einer Rauchschutzdruckanlage.



Gegen 14:15 Uhr waren die Einsatzkräfte aus beiden Einsätzen

zurück am Feuerwehrhaus.









Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Garstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de

www.feuerwehr-garstedt.de



Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell