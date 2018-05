FW Norderstedt: Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt

von shz.de

16. Mai 2018, 10:03 Uhr

Am Sonntag, den 27. Mai 2018, findet der Tag der offenen Tür der

Freiwilligen Feuerwehr Garstedt statt. Wir laden dazu ab 11:00 Uhr in

die Feuerwache in der Ochsenzoller Straße 66 ein. Hier erwartet Sie

bis ca. 16:00 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt.



Mehrmals täglich finden Vorführungen statt und bieten die

Möglichkeit den Einsatzkräften bei der Verkehrsunfallrettung über die

Schulter zu schauen. Außerdem schulen wir das korrekte Verhalten bei

einem Fettbrand - diesen dürfen Sie niemals mit Wasser löschen! Für

gute Unterhaltung sorgt die Big Band der Freiwilligen Feuerwehr

Garstedt mit flotten Melodien. Abgerundet wird unser Programm mit

einer Hüpfburg und Spielen der Jugendfeuerwehr Norderstedt für die

jungen Besucher. Außerdem präsentieren und erklären wir unsere

Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt herzhaftes vom Grill

und kühle Drinks, sowie Kaffee und Kuchen zu familienfreundlichen

Preisen.



Erleben Sie Ihre Feuerwehr hautnah. 100% Ehrenamt für Ihre

Sicherheit.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Norderstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de

www.feuerwehr-norderstedt.de





