FW Norderstedt: Schneefall bescherte der Feuerwehr Harksheide drei Einsätze

02. April 2018, 10:13 Uhr

Der hoffentlich letzte große Wintereinbruch am 29. März 2018

bescherte der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide drei schneebedingte

Einsätze. Um kurz nach sechs rückten die alarmierten Kräfte zu einer

Gefahrenstelle an der Schleswig-Holstein-Straße aus. Hier drohten

mehrere Bäume durch die hohe Schneelast auf die Straße zu kippen. Für

die notwendigen Fällarbeiten musste die Schleswig-Holstein-Straße

zeitweise voll gesperrt werden. Gegen sieben Uhr folgte der nächste

Einsatz in der Straße Am Stadtpark. Hier war ein Ast durch die hohe

Last abgebrochen und durch die Feuerwehr beseitigt. Auf einem kleinen

Wanderweg in der Nähe des Stadtparks mussten die Feuerwehr Harksheide

gegen kurz vor sechs ein letztes Mal tätig werden. Hier war ein Baum

umgestürzt und versperrte den Wanderweg. Der Baum wurde ebenfalls

mittels Kettensäge beseitigt und der Weg von den Einsatzkräften

freigeräumt. Eingesetzte Kräfte: Die Ortswehr Harksheide mit 6

Kameraden je Einsatz.









