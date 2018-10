FW Norderstedt: PKW stürzt in Baugrube - Eine Person durch Feuerwehr gerettet

von shz.de

10. Oktober 2018, 22:23 Uhr

Norderstedt (ots) -



Am 10.10.2018, gegen 14:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr

Norderstedt, Ortswehr Friedrichsgabe, zusammen mit der hauptamlichen

Wachabteilung zu einem Verkehrsunfall in die Quickborner Straße

alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die

Ausgangsmeldung. Ein PKW, SMART, war aus bislang unbekannter Ursache

durch die Absperrung einer Baugrube gefahren und ca. fünf Meter in

die Tiefe gestürzt. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen und

die Fahrerin war mit ihrem Kopf zwischen der Dachreling und dem Boden

eingeklemmt. Zeugen bemerkten den Unfall glücklicherweise und setzten

eine Notruf ab.



Umgehend wurden durch die Feuerwehr Maßnahmen zur Rettung der

Person eingeleitet. Weiterhin wurde bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes Erste-Hilfe geleistet. Zunächst wurde ein weiteres

Abrutschen des Fahrzeuges verhindert. Im weiteren Verlauf konnte die

Fahrzeugführerin mittels technischem Gerät schonend aus ihrer

misslichen Lage befreit werden.



Nach der rettungsdienstlichen Versorgung kam die Frau in ein

Krankenhaus.



Der Einsatz der Feuerwehr, welche mit 32 Einsatzkräften anrückte,

war nach knapp zwei Stunden beendet. Ermittlungen zur Unfallursache

wurden durch die Polizei aufgenommen.









