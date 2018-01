FW Norderstedt: Ohechaussee - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

von shz.de

erstellt am 10.Jan.2018 | 16:33 Uhr

Norderstedt (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag (13:30 Uhr) ist

die Feuerwehr Norderstedt zu einem Verkehrsunfall auf der Ohechaussee

alarmiert worden.



Der Unfall hatte sich im Bereich eines außerorts gelegenen

Waldstücks ereignet. Ein VW-Bus und ein Citroën waren frontal

zusammengestoßen. Der Citroën war durch die Wucht des Aufpralls erst

in einer Böschung zum stehen gekommen.



Zur Befreiung des Fahrers setzten die Einsatzkräfte der Feuerwehr

Norderstedt hydraulisches Rettungsgerät ein. Nachdem er befreit

werden konnte, wurde er an den Rettungsdienst übergeben und ist unter

notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei

weitere Personen sind bei dem Einsatz verletzt worden und mussten

ebenfalls rettungsdienstlich betreut werden.



Für die Rettungsmaßnahmen musste die Ohechaussee beidseitig voll

gesperrt werden. Knapp 1 1/2 Stunden nach Alarmierung waren die

Maßnahmen der Feuerwehr Norderstedt abgeschlossen. Im Einsatz waren

die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt und die

Freiwillige Feuerwehr Garstedt.









Freiwillige Feuerwehr Garstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de

www.feuerwehr-norderstedt.de



Rückfragen zum Einsatz:

Einsatzleiter: Jürgen Klingenberg

Telefon: 0171 4577056



Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell