FW Norderstedt: Norderstedt, Laternenumzug, Freiwillige Feuerwehr Garstedt,23.09.2017

Norderstedt (ots) - Seit Jahrzehnten eröffnet die Freiwillige

Feuerwehr Garstedt mit dem Herold Center die Saison der

Laternenumzüge. In diesem Jahr ist es am Samstag, den 23.09.2017, so

weit.



Um 19:30 Uhr startet der Laternenumzug in der Europaallee vor dem

Finanzamt. Mit flotten Melodien stimmt unsere Big Band die Teilnehmer

hier bereits ab 19:00 Uhr ein.



Auch in diesem Jahr begleiten die Spielmannszüge von Tura

Harksheide und der Freiwilligen Feuerwehr Appen wieder unseren Umzug.

Der Weg führt dabei durch den Willy-Brandt-Park, über die

Ochsenzoller Straße, den Krummen Weg, die Tannenhofstraße und die

Kirchenstraße bis zu unserem Feuerwehrhaus in der Ochsenzoller Straße

66.



Für die Kinder gibt es am Feuerwehrhaus noch eine kleine

Überraschung, die vom Herold-Center gestiftet wird. Außerdem ist für

das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Wurst vom Grill und eine Auswahl

an Getränken zu familienfreundlichen Preisen. Die Bigband wird alle

Gäste unterhalten.



Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher bei

unserem Laternenumzug begrüßen zu können.









Allgemeine Rückfragen bitte an die Ortswehr Garstedt:



Freiwilligen Feuerwehr Garstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner: Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de



Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 18.Sep.2017 | 10:33 Uhr