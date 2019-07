FW Norderstedt: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

von shz.de

02. Juli 2019, 12:03 Uhr

Norderstedt (ots) -



Gegen 0.24 Uhr in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags

wurde die Feuerwehr Norderstedt in die Straße "In der großen Heide"

zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Laut Anrufer

war das komplette Treppenhaus bereits vollständig verqualmt. Aufgrund

dessen wurde der 3. Alarm für die Einsatzkräfte ausgelöst. Vor Ort

war das Gebäude bereits evakuiert worden, sodass die Erstmaßnahmen

die Nachkontrolle der insgesamt 10 Wohnungen und die Belüftung des

Treppenaufgangs war. Im Anschluss verschaffte sich ein Trupp unter

Atemschutz Zugang zum Keller und löschte das Feuer in einem der

Kellerräume mit dem ersten Strahlrohr. Menschen wurden

glücklicherweise nicht verletzt. Die Wehren Harksheide und Garstedt

konnten bereits nach 20 Minuten aus dem Einsatz entlassen werden -

die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichsgabe rückten nach

über 2 Stunden wieder ein. Insgesamt waren aufgrund der Alarmstufe

106 Kameraden im Einsatz.









Allgemeine Rückfragen:



Freiwillige Feuerwehr Norderstedt

Ansprechpartner: Julia Bade

Telefon: 040/ 9436 0295

E-Mail: j.bade@feuerwehr-norderstedt.de

http://www.feuerwehr-norderstedt.de







Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell