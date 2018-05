FW Norderstedt: Himmelfahrt: Familienfest der Feuerwehr Konzert der Big Band im Wald fernab von Alltag und Hektik

von shz.de

02. Mai 2018, 09:23 Uhr

Norderstedt (ots) -



Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt veranstaltet am Donnerstag, den

10. Mai, von 09:30 bis 14:30 Uhr ihr Himmelfahrtskonzert im

Forstgehege Syltkuhlen.



"Musik unserer Big Band, Spiel und Spaß der Jugendfeuerwehr

Norderstedt und eine große Auswahl an Speisen und Getränken machen

die Veranstaltung zu einem Fest für die gesamte Familie.", so

Ortswehrführer Matthias Bruns, der die Veranstaltung auch als große

Chance für Neubürger sieht, mit ihrer Feuerwehr in Kontakt zu kommen.



Mitten im Wald, abseits von Alltag und Hektik, liegt der

Veranstaltungsplatz an der Wetterschutzhütte der Waldjugend. Dieser

ist über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen erreichbar.



Die seit über 40 Jahren im Wald durchgeführte Veranstaltung ist

über die Ortsgrenzen von Norderstedt bekannt. Von einem reinen

Konzert mit flotten Melodien der Big Band hat sich die Veranstaltung

seither zum jährlichen Fest für die gesamte Familie entwickelt.



"Die Jüngsten können vor Ort ein Feuerwehrfahrzeug und dessen

Technik zusammen mit der Jugendfeuerwehr erkunden. Natürlich gehören

auch wieder eine Hüpfburg und Ponyreiten zu unserem Angebot.", so

Bruns weiter.



Zu familienfreundlichen Preisen gibt es Leckeres vom Grill, Kaffee

und Kuchen, sowie Getränke.



Der Kontrast der Veranstaltungsstätte zum Städtischen macht den

besonderen, einmaligen Reiz aus.









Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Garstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de

www.feuerwehr-garstedt.de





Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell