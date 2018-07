FW Norderstedt: Gefahrgutaustritt im Gutenbergring

von shz.de

20. Juli 2018, 09:23 Uhr

Norderstedt (ots) -



Bei Verladetätigkeiten ist es im Gutenbergring am frühen

Donnerstagnachmittag (19.07.2018) zu einem Gefahrgutaustritt

gekommen. Gegen 13:30 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Garstedt,

die hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt und der

Gefahrgutzug der Feuerwehr Norderstedt, bestehend aus den Ortswehren

Friedrichsgabe und Glashütte, alarmiert.



An der Einsatzstelle war in einem Sattelauflieger und auf dem

Betriebsgelände Batteriesäure ausgetreten. Der kontaminierte Bereich

wurde durch die Einsatzkräfte zunächst weiträumig abgesperrt und zwei

Personen, die in Kontakt mit der Säure gekommen waren, wurden zur

medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.



Im weiteren Einsatzverlauf wurde die auf ca. 50 Quadratmetern

ausgetretene Batteriesäure durch den Gefahrgutzug mit Bindemittel

abgestreut und aufgenommen. Eine Palette mit Batterien wurde in Folie

eingeschlagen und gesichert, um ein weiteres Austreten zu verhindern.

Nachdem der Betriebshof umfangreich gespült worden war, konnten die

letzten Einsatzkräfte rund 2,5 Stunden nach Alarmierung wieder

einrücken.









Bildnachweis: Freiwillige Feuerwehr Garstedt/ Niels Philip Kögler

honorarfrei



Rückfragen zum Einsatz:



Einsatzleiter und Gemeindewehrführer FF Norderstedt: Fabian Wachtel

Telefon: 040/ 228 688- 112





Allgemeine Rückfragen:



Freiwillige Feuerwehr Garstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de

www.feuerwehr-garstedt.de



Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell