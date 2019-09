FW Norderstedt: Feuerwehr vor Ort! Gemeinsame Aktion von Feuerwehr und Herold Center stößt auf großes Interesse

Avatar_shz von shz.de

27. September 2019, 23:02 Uhr

Norderstedt (ots) -



Im Zeitraum vom 28. August bis zum 14. September 2019 stand im

Herold Center Norderstedt alles unter dem Motto "Feuerwehr vor Ort!".

In einer gemeinsamen Aktion des Einkaufszentrums, der Freiwilligen

Feuerwehr Norderstedt und des Feuerwehrmuseums Schleswig-Holstein

wurde die gesamte Bandbreite der Feuerwehrarbeit von den Ursprüngen

bis heute anschaulich dargestellt.



Auf insgesamt sieben Aktionsflächen im Herold Center wurden mit

der Brandbekämpfung, der Verkehrsunfallrettung und dem

Gefahrguteinsatz sowohl verschiedenste Einsatzspektren, als auch die

Schutzkleidung, sowie die Technik im Wandel der Zeit gezeigt und

erläutert. Informationen aus erster Hand konnten interessierte

Besucherinnen und Besucher zudem an der großen Infowand mit der

Darstellung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt

erfahren.



Abgerundet wurde die gemeinsame Ausstellung von verschiedenen

Aktionen. Im Mittelpunkt stand dabei u.a. der große Norderstedter

Feuerwehr-Aktionstag am verkaufsoffenen Sonntag, dem 01. September.

Hier luden eine Ausstellung historischer und moderner Fahrzeuge in

der Europaallee ebenso wie die Fettbrandsimulation und

Mitmachaktivitäten für Kinder von der Jugendfeuerwehr zum Verweilen

ein.



Auch an den übrigen Wochenendtagen gab es unterschiedlichen

Vorführungen und Übungen im Außenbereich, sowie Feuerwehr-Führungen

durch die Aktionsflächen. Die Aktion hat bei den Besucherinnen und

Besuchern durchweg auf großes Interesse an der Feuerwehrarbeit und

der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt gestoßen.









Fotos: Freiwillige Feuerwehr Norderstedt / honorarfrei



