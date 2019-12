FW Norderstedt: Feuer im Keller - Sieben Personen gerettet

Avatar_shz von shz.de

16. Dezember 2019, 19:12 Uhr

Norderstedt (ots) - Am Montagmorgen um 03:29 Uhr meldeten mehrere Anrufer der

Leitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der großen

Heide". Da das Treppenhaus des 12 Wohneinheiten großen Hauses bereits stark

verraucht war und die Bewohner das Wohnobjekt nicht mehr gefahrlos verlassen

konnten, wurden parallel die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichsgabe und

Harksheide alarmiert. Umgehend vor Ort wurden die Menschenrettung sowie die

Erkundung des Brandortes eingeleitet. Fünf Personen wurden durch die Kameraden

über das Treppenhaus, 2 Personen über eine der zwei Drehleitern gerettet. Bei

der Erkundung stellte sich heraus, dass ein Brand in einem Kellerraum

verantwortlich für die Verrauchung des Treppenhauses und somit auch für die

Auslösung des Rauchmelders einer Dachgeschosswohnung war. Insgesamt wurden 22

Personen durch den Rettungsdienst betreut. Nach Abschluss der Löscharbeiten

wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt und alle Bewohner konnten

unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlung zur Brandursache führt

die Polizei.



Alarmierung 03:39 Feuer, Menschenleben in Gefahr Kräfte: Freiwillige Feuerwehr

Friedrichsgabe 31 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen / Freiwillige Feuerwehr

Harksheide 37 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen / Stellvertretender Stadtwehrführer

mit 1 Fahrzeug / Rettungsdienst RKiSH mit 2 RTW, 2 NEF, Einsatzleitung

Rettungsdienst / Polizei



