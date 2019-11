FW Norderstedt: Fahrsicherheitstraining der Feuerwehr Norderstedt

Avatar_shz von shz.de

14. November 2019, 21:53 Uhr

Am vergangenen Wochenende (08./09.11.2019) fand bei der Freiwilligen Feuerwehr

Norderstedt ein Fahrsicherheitstraining statt. Der Praxisteil der Veranstaltung

mit zwei externen "Trainern für Sonderrechtsfahrten" fand dabei auf dem

Betriebsparkplatz der Firma Jungheinrich statt. Auf der großen Fläche boten sich

ideale Möglichkeiten verschiedenste Fahrübungen zu absolvieren.



Doch bevor es zum praktischen Teil ging stand für die 15 Teilnehmer aus allen

vier Ortswehren und der hauptamtlichen Wachabteilung zunächst am Freitagabend

ein Theorieblock im Feuerwehrtechnischen Zentrum in der Stormarnstraße auf dem

Plan. Themen waren hier u.a. Rechte im Straßenverkehr, Besonderheiten bei

Alarmfahrten, Dringlichkeit verschiedener Einsatzlagen und Fahrphysik.



Am Samstag ging es dann in die Praxis. Dabei standen u.a. das Slalomfahren

vorwärts und rückwärts, das Wenden in drei Zügen auf beengter Fläche, sowie der

Gefahrenbremsung auf nasser Fahrbahn mit und ohne dabei einem Hindernis

auszuweichen auf dem Plan. Auch das immer schnellere Fahren einer Kreisbahn -

eine Übung, die die Grenzen der möglichen Fahrstabilität veranschaulicht -

gehörte zu den Herausforderungen für die Teilnehmer.



Die Übungen wurden mit den Feuerwehreigenen Großfahrzeugen absolviert, deren

Bandbreite von einem 23 Jahre alten Tanklöschfahrzeug bis hin zu einem erst in

diesem Jahr an die Feuerwehr übergebenem Löschgruppenfahrzeug reichte. Das Üben

mit Fahrzeugen verschiedenen Baujahre zeigten den Teilnehmern eindrucksvoll, wie

unterschiedlich das jeweilige Fahrverhalten in Grenzsituationen ist. Der

Sonderdienst war eine rundum gelungene Veranstaltung, die jede Menge positive

Eindrücke, neues Wissen und Spaß bei den Teilnehmern hinterlassen hat.







Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Norderstedt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niels Philip Kögler

Telefon: 0173/ 8480583

E-Mail: n.p.koegler@gmx.de

www.feuerwehr-norderstedt.de



