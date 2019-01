FW Norderstedt: Einsatzreicher Samstag - Feuer im Ohlenhoff und der Dunantstraße

von shz.de

20. Januar 2019, 20:53 Uhr

Norderstedt (ots) -



Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ist am Samstagvormittag

(19.01.2018) zu drei Einsätzen alarmiert worden. Gegen 10:30 Uhr sind

die ehrenamtlichen Brandschützer zu einem Feuer in der Straße

Ohlenhoff gerufen worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine

starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte verschafften sich daraufhin umgehend

Zugang zur betroffenen Wohneinheit. Auf deren Loggia brannte Unrat.

Dieser wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz über die Drehleiter

ins Feie verbracht und auf dem Boden abgelöscht. Knapp eine Stunde

nach Alarmierung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Zu einem

weiteren Feuer kam es gegen 22:50 Uhr in der Dunantstraße. Hier stand

bei Eintreffen der Feuerwehr eine Parkbank auf einem öffentlichen

Spielplatz im Vollbrand. Nachdem auch dieser Brand unter Atemschutz

gelöscht worden war, rückten die letzten Einsatzkräfte knapp 40

Minuten nach Alarmierung wieder ein. Bereits zuvor, gegen 19:00 Uhr

war die Freiwillige Feuerwehr Garstedt in der unmittelbar

angrenzenden Straße Lütjenmoor im Einsatz. Hier hatten Passanten

Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin den Notruf abgesetzt. Vor Ort

konnte durch die Feuerwehr keine Gefährdung durch ein Gasleck

festgestellt werden.



Zu den Brandursachen und Schadenhöhen bei den beiden

Brandeinsätzen kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht

werden.



Fotos: Freiwillige Feuerwehr Garstedt/ honorarfrei



Bild 1,2: Einsatzstelle Ohlenhoff - Das Brandgut wurde über die

Drehleiter ins freie verbracht und dort abgelöscht Bild 3,4:

Einsatzstelle Dunantstraße - Die brennende Parkbank wurde durch einen

Atemschutztrupp gelöscht









Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell