FW Norderstedt: 4 PKW brennen im Gutenbergring

03. Oktober 2018, 19:43 Uhr

Norderstedt (ots) -



In der Straße Gutenbergring sind am frühen Mittwochmorgen

(03.10.2018) 4 Autos ausgebrannt und fünf weitere durch die

Hitzestrahlung beschädigt worden.. Bei Eintreffen der Freiwilligen

Feuerwehr Garstedt standen 3 PKW auf einem Außenparkplatzes des

Hamburg Airports im Vollbrand. Das Feuer wurde unter Atemschutz mit 2

Strahlrohren und einem Schaum-Wasser-Gemisch gelöscht. Es waren 27

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt rund 2 Stunden im

Einsatz Über die Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Angabe

gemacht werden.









