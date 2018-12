FW Norderstedt: 22. Dezember, 19 Uhr: Waldweihnacht der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt

von shz.de

19. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Norderstedt (ots) -



Traditionell am letzten Sonnabend vor Heiligabend, in diesem Jahr

am 22. Dezember, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Garstedt um

19:00 Uhr ihre traditionelle Waldweihnacht. Die Feierstunde im

Forstgehege Syltkuhlen findet in diesem Jahr in der 42. Auflage

statt.



Vor Ort, inmitten der Natur, werden die Big Band der Freiwilligen

Feuerwehr Garstedt, sowie die Gruppe "HeartBeat" der

Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt, das Parforcehorn Corps

Norderstedt e.V und der Kinderchor "Garstedter Kinder singen" mit

ihren Melodien auf das Weihnachtsfest einstimmen. Pastor Martin

Lorenz hält eine plattdeutsche Ansprache. Für die Kinder ist der

Weihnachtsmann im Wald unterwegs und verteilt kleine

Schokoladenteilchen.



Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt freut sich, wenn wieder

zahlreiche Besucher die außergewöhnliche Veranstaltung besuchen

würden. Die Veranstaltung dauert ca. 1 Stunde. Erreichbar ist der

Veranstaltungsort an der Lichtung bei der Wetterschutzhütte der

Waldjugend über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen.









