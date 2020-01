Fußgängerin vom Pkw erfasst

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 13:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 20. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 19.01.2020 Oststeinbek



Am 19.01.2020 kam es auf der Möllner Landstraße Ecke Stormarnstraße in

Oststeinbek zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Unfallbeteiligte schwer verletzt

wurde.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand war gegen 18:30 Uhr ein 74-jähriger in einem

Suzuki auf der Stormarnstraße aus Richtung Havighorst kommend in Richtung

Oststeinbek unterwegs und beabsichtige bei für ihn geltendem Grünlicht nach

links in die Möllner Landstraße abzubiegen. Hierbei kam es unmittelbar zu einem

Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die gerade die Möllner Landstraße ebenfalls

bei geltendem Grünlicht überquerte.



Die 21-jährige aus Kuddewörde zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein

Krankenhaus eingeliefert werden.



Der Barsbütteler Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.



