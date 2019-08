Fritteuse in Flammen - Küchenbrand in der Innenstadt

von shz.de

05. August 2019, 11:07 Uhr

Bad Segeberg (ots)



Zu einem Küchenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

am Sonntagabend gegen 23:00Uhr in die Kirchstraße alarmiert.



In einem Gastronomiebetrieb kam es in der Küche zu einem größeren

Feuer. Einsatzleiter vom Dienst, Sven Siever, war schnell vor Ort um

die Lage zu erkunden. Er stellte eine starke Rauchentwicklung und

einen größeren Feuerschein fest. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt

bereits geräumt.



Unter Atemschutz ging ein Angriffstrupp durch den dichten,

schwarzen Rauch vor und löschte das Feuer in der Küche mittels

Sonderlöschmittel und einem vorhandenen Fettbrandlöscher ab. Aufgrund

der engen Altstadtbebauung, wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer

Groß" erhöht. Das rückwärtige Flachdach,musste teilweise geöffnet

werden, da sich durch die Abluftöffnung bereits Blasen unter der

Dachhaut gebildet hatten. Hierzu wurde eine Wärmebildkamera

eingesetzt um nach weiteren Glutnestern zu schauen. Um 23:43Uhr

meldete die Feuerwehr "Feuer Aus" an die Rettungsleitstelle Holstein.



Das Gebäude wurde anschließend umfangreich belüftet und

nachkontrolliert.



Entgegen erster Meldungen, gab es keine verletzten.



Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr

keine Angaben gemacht werden.



Im Einsatz:



Feuerwehr Bad Segeberg: 7 Einsatzfahrzeuge mit 43 Einsatzkräften

(3 Atemschutztrupps) Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein:

1 RTW + NEF Polizei









