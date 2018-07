Friedrichsruh: Pferd von Zug erfasst - Bahnstrecke 2 Stunden gesperrt

von shz.de

04. Juli 2018, 14:33 Uhr

Kiel (ots) - Der Zugverkehr auf der Schnellfahrstrecke Berlin -

Hamburg ist am Montagmorgen kurz nach 6:00 Uhr für knapp 2 Stunden

eingestellt worden. Ein Regionalexpress kollidierte auf der Fahrt von

Schwerin nach Hamburg in unmittelbarer Nähe des Haltepunktes

Friedrichsruh mit einem Pferd. Durch den Zusammenprall wurde das Tier

seitlich neben das Gleisbett geschleudert, wo es regungslos liegen

blieb und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag. Die

Lok fuhr mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h in diesem

Bereich,verblieb durch die Kollision jedoch betriebsbereit und setzte

seine Fahrt nach Hamburg Hauptbahnhof fort. Durch den

Triebfahrzeugführer wurde keine Schnellbremsung eingeleitet, sodass

auch keine Reisenden zu Schaden kamen.



Das angefahrene Pferd gehörte zu einer in den frühen Morgenstunden

in Friedrichruh entlaufenen Herde von insgesamt 10 Pferden. Diese

hielten sich bei Durchfahrt des RE4330 größtenteils in Gleisnähe auf.

Da die Pferdebesitzer nicht erreichbar waren, konnte die Größe der

Herde anfangs nicht festgestellt werden. Die Tiere liefen entlang der

Strecke sowohl nach Hamburg als auch nach Schwarzenbeck. Um einen

genaueren Überblick über die entlaufene Herde zu erhalten, wurde zur

Unterstützung durch die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kiel

ein Polizeihubschrauber der Flugbereitschaft Fuhlendorf angefordert.

Durch diese Maßnahme gelang es die Tiere aufzuspüren und durch

herangeeilte Pferdefreunde, die Streifenbesatzungen der Bundespolizei

sowie der Landespolizei wurde die Herde wieder eingefangen. Im

Anschluss wurden sie auf die benachbarten Weiden geführt, wo sie

hoffentlich keinen zweiten Ausreißversuch unternehmen.



Die Bahnstrecke Berlin - Hamburg wurde in dem Bereich um den

Einsatzort von 06:10 Uhr bis 07:50 Uhr, sowie zur Bergung des Pferdes

in der Zeit von 09:14 Uhr bis 09:38 Uhr voll gesperrt. Durch die

Einsatzmaßnahmen fielen 6 Zugverbindungen komplett aus und 27 Züge

erhielten insgesamt 1200 Minuten Verspätung.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell