Friedrichskoog: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

von shz.de

14. September 2018, 12:13 Uhr

Friedrichskoog (ots) - Am Donnerstagmorgen, 13.09.2018, ist es zu

einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Koogstraße/Norderdeich in

Friedrichskoog gekommen. Der Fahrzeugführer übersah beim

Abbiegevorgang eine Fahrzeugführerin. Die Fahrzeugführerin erlitt bei

dem Unfall schwere Verletzungen.



Gegen 10.40 Uhr war der Autofahrer in einem VW Transporter auf dem

Wirtschaftsweg Norderdeich in Richtung Koogstraße unterwegs. In Höhe

der Kreuzung Koogstraße/Norderdeich bog der 35-Jährige aus

Nordfriesland mit seinem Fahrzeug links in die vorfahrtberechtigte

Koogstraße ab und übersah dabei die 47-jährige Dithmarscherin,die mit

ihrem VW Passat die Koogstraße aus Marne kommend befuhr.



Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Autofahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.



Abschleppunternehmen bargen die Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird

auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell