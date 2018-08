Friedrichskoog: Jeden Tag eine gute Tat!

von shz.de

30. August 2018, 09:13 Uhr

Friedrichskoog (ots) - Mittwochabend haben sechs mit jungen

Mädchen bestückte Schlafsäcke in einer Feldzufahrt in Friedrichskoog

die Aufmerksamkeit eines Mannes geweckt - er hielt die Damen für

Diebinnen, die sich im Regen eine Pause gönnten und alarmierte die

Polizei.



Eine Streife sah sich die Freiluft-Camperinnen im Süderdeich an

und fand heraus, dass sie einer Gruppe von Pfadfindern aus Stuttgart

angehörten. Ihr Versuch, ein Quartier für die Nacht zu finden, war

fehlgeschlagen, so dass die Mädchen sich trotz des nassen Wetters

schließlich einfach in die Natur gelegt hatten. Mit Hilfe der

Einsatzkräfte ließ sich glücklicherweise doch eine etwas

komfortablere Bleibe finden - ein Landwirt im Altfelder Weg bot sein

Strohlager an und machte so sechs Menschen glücklich!



