Fredesdorf - Verkehsrunfall mit zwei Schwerverletzten

13. April 2020, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Karfreitag (10.04.2020) ist es auf der Straße Eckholm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich Fahrer und Beifahrerin schwere Verletzungen zugezogen haben.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-Jähriger aus dem Kreis Segeberg gegen 19:47 Uhr die Straße Eckholm von Todesfelde nach Seth.



Aus bislang unbekannter Ursache kam der Opel Astra in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.



Der Fahrer und seine 26-jährige Beifahrerin zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.



Polizeibeamte nahmen den Unfall auf.



Der Sachschaden dürfte bei circa 5000 Euro liegen.



