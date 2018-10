Frau wirft mit Kaffeesahne im Bahnhof um sich

von shz.de

09. Oktober 2018, 14:43 Uhr

Flensburg (ots) - Gestern Mittag gegen 12.45 Uhr wurde die

Bundespolizei um Mitfahndung nach einer vermissten Frau gebeten.

Diese sollte in einem Zug in Richtung Dänemark sitzen.



Die Beamten konnten die gesuchte Frau auch im Regionalzug von

Hamburg im Flensburger Bahnhof antreffen. Bei der fahndunsgmäßige

Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass die 33-Jährige

unter Schizophrenie litt. Nach Kontaktaufnahme mit dem

Sozialpsychiatrischen Dienst wurde die Frau in Begleitung eines

Bundespolizisten in die Diako eingeliefert.



Nur kurze Zeit später gegen 16.30 Uhr stellten Bundespolizisten

bei der Bestreifung des Flensburger Bahnhofes eine junge Frau fest,

die mit kleinen Kaffeesahnedosen nach einer Mitarbeiterin des

Bahnhofskiosks warf.



Da die Frau ausweislos war und auf die Fragen der Beamten nicht

reagierte, wurde sie zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle

genommen.



Dort wurde ermittelt, dass es sich um eine 25-jährige Ungarin

handelte. Im Reisegepäck wurde fachärztliche Unterlagen gefunden. Sie

wurde ebenfalls in polizeilicher Begleitung in ein Flensburger

Krankenhaus gebracht.









