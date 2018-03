Frau ausgeraubt

von shz.de

12. März 2018, 13:14 Uhr

Ratzeburg (ots) - 12. März 2018 / Kreis Stormarn - 09.03.2018 -

Glinde



Am 09.03.2018 kam es in der Sparkassen-Filiale in Glinde zu einem

räuberischen Diebstahl.



Gegen 19:10 Uhr befand sich die 70-jährige Geschädigte aus Glinde

in der Sparkassen-Filiale in der Straße Markt, um Geld von ihrem

Konto abzuheben. Als das Bargeld aus dem Automaten kam, trat

plötzlich ein junger Mann an sie heran und griff an ihr vorbei in den

Geldausgabeschacht. Er nahm das Bargeld an sich und wollte die Bank

verlassen. Die 70-jährige versuchte dies zu verhindern und griff

ebenfalls nach dem Geld. Der Mann schubste sie zur Seite und die Dame

stolperte. Zum Glück blieb die Frau dabei unverletzt. Der unbekannte

Täter flüchtete dann in Richtung Innenstadt.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 180 cm groß

- schlanke Statur - schwarzer Kapuzenpullover - sehr blasse

Gesichtsfarbe - schmales, kantiges Gesicht mit breitem Mund und

schmalen Lippen - große Hände



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum Täter machen? Zeugenhinweise

bitte an die Polizei in Glinde unter der Telefonnummer 040/710 90

3-0.









