Französische Familie verbotenerweise mit Fahrrädern auf dem Hindenburgdamm unterwegs

Hindenburgdamm (ots) - Heute Vormittag wurde die Bundespolizei zu

einem Einsatz auf der Bahnstrecke Hamburg - Westerland gerufen. Eine

aufmerksame Reisende im Zug hatte vier Personen mit Fahrrädern auf

dem Hindenburgdamm gesichtet und dies sofort der Bundespolizei

mitgeteilt.



Da die Bundespolizei durch andere Einsätze gebunden war, wurde der

Einsatz durch die Polizei Westerland übernommen. Es konnte eine

Familie mit Mountainbikes angetroffen werden. Bei den Personen

handelt sich es sich um ein Ehepaar mit ihren 18 und 20 jährigen

Kindern aus Frankreich.



Bei der Befragung gaben sie an, mit dem Wohnmobil auf Europatour

zu sein und viele Radtouren zu machen. Ihr französisches Navi hatte

einen Radweg über den Hindenburgdamm angezeigt. Sie hatten sich also

nichts dabei gedacht, auch nicht als sie ihre Fahrräder über das

verschlossene Zufahrtstor hievten. Sie waren aber erstaunt, als sie

von Polizisten auf der Insel in Empfang genommen wurden.



Sie wurden über die Gefahren belehrt und waren auch einsichtig.

Sie versprachen den Rückweg mit dem Zug aufs Festland anzutreten.



Durch diese "verbotene Radtour" war ein Langsamfahrbefehl für die

Züge erteilt worden. Sieben Züger erhielten dadurch Verspätungen. Ob

die Deutsche Bahn dafür Regressansprüche geltend macht, bleibt

abzuwarten.



Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn weisen daraufhin, der

Hindenburgdamm ist Privatbesitz der Deutschen Bahn. Das Betreten des

Dammes ist nur für berechtigte Personen erlaubt. Sollten Personen

dieses missachten, so kommt es meistens zu einem Polizeieinsatz und

den damit verbundenen Streckensperrungen. Neben dem strafrechtlichen

Aspekt werden dem Verursacher auch möglicherweise die Kosten für die

Zugausfälle in Rechnung gestellt.



"Der Hindenburgdamm ist kein Radweg!"









