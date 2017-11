Frachter läuft aus dem Ruder

von shz.de

erstellt am 26.Nov.2017 | 13:03 Uhr

Rendsburg, Nord-Ostsee-Kanal (ots) - Am späten Freitagabend

(25.11.17) geriet ein britischer Frachter auf seiner NOK-Passage

Richtung Brunsbüttel gleich zweimal in Schwierigkeiten.



Gegen 21.55 Uhr war das Schiff aufgrund eines Ausfalls der

Rudermaschine in Höhe der Rader Insel in die Uferböschung der

Südseite geraten.



Der Frachter konnte zunächst aus eigener Kraft seine Fahrt

fortsetzen.



Als gemäß behördlicher Weisung der Kreishafen in Rendsburg

angelaufen werden sollte streikte die Rudermaschine erneut, so dass

es zu einer Berührung mit dem Fähranleger Nobiskrug kam. Trotzdem

konnte um 23.35 Uhr schließlich der Hafen erreicht werden, wo nun

eine Überprüfung des Defektes stattfinden wird, bevor die Briten auf

die Genehmigung zur Weiterfahrt hoffen können.



Schäden sind gemäß ersten Feststellungen vermutlich nicht

entstanden; am Fähranleger Nobiskrug wird jedoch noch eine genauere

Inspektion erfolgen.



Der Schiffsverkehr war aufgrund des Vorfalls kurzzeitig zwischen

Schacht-Audorf und Schülp für die Schifffahrt gesperrt worden.



