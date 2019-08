Folgemeldung zu den Ermittlungen im Vermisstenfall Nathalie M. - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Flensburg

Avatar_shz von shz.de

31. August 2019, 18:03 Uhr

Humtrup (ots) - Am Samstag (31.08.19) wurde an einem Feld zwischen

Humptrup und Süderlügum eine tote Person gefunden. Der Leichnam

konnte bisher nicht identifiziert werden.



Gegen 10:30 Uhr wurde der Hund eines Spaziergängers auf den

abgedeckten Leichnam aufmerksam. Der Mann alarmierte die Polizei.

Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und der

Staatsanwaltschaft waren daraufhin mit Kräften der Spurensicherung

und der Gerichtsmedizin am Fundort der Leiche eingesetzt.



Eine Obduktion soll nun die Identität der Person und die

Todesursache klären.



Bereits seit Donnerstag befindet sich ein 46-jähriger Mann wegen

des dringenden Verdachtes des Totschlags in Untersuchungshaft.



Weitere Informationen zum Ermittlungsstand werden nicht vor Montag

veröffentlicht.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell