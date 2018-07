Folgemeldung- heutiger Lkw- Unfall auf der BAB 1, Stapelfeld

von shz.de

Gemeinsame Medieninfo der Polizeidirektion Ratzeburg und der

Staatsanwaltschaft Lübeck:



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 49jähriger Hamburger

mit einem Lkw 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, die BAB- Auffahrt

Stapelfeld und scherte dann, ohne den rückwärtigen Verkehr zu

beachten, auf die BAB 1, Richtungsfahrbahn Norden, ein. Hierbei

kollidierte er mit einem auf der BAB 1 in gleiche Richtung fahrenden

Lkw mit Kühlaufbau (18 t Zulässiges Gesamtgewicht). Durch die

Kollision kippte der 18- Tonner auf der Autobahn um und verlor einen

großen Teil seiner Ladung (Obst und Gemüse). Der Fahrer des

umgekippten Lkw, ein 43jähriger aus Rostock, wurde bei dem Unfall im

Fahrerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Durch

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der lebensgefährlich verletzte

Fahrer nach über 3 Stunden aus dem Fahrerhaus befreit werden, Er

wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus

verbracht.



Die Autobahn ist seit 10.10 Uhr nach Beendigung der Aufräum- und

Reinigungsarbeiten wieder frei befahrbar. Die Staatsanwaltschaft

Lübeck hat einen Unfallgutachter beauftragt.









