Fockbek / Kreis RD-ECK - Unfallbeteiligter gesucht

19. November 2019, 09:03 Uhr

Fockbek / Kreis RD-ECK (ots) - 191119-2-pdnms Unfallbeteiligter gesucht



Fockbek / Kreis RD-ECK. Sachschaden an einem Mercedes Sprinter in Höhe von rund

1000 Euro entstand Montag (18.11.19, 17.20 Uhr) in der Rendsburger Straße. Der

Fahrer (47) meldete der Polizei, dass er in Richtung Heide unterwegs war, als

ihm ein weißer Scania (blaue Stoßstange, blauer Zierstreifen) mit Anhänger

entgegenkam. Von dem Anhänger löste sich ein Rad, welches mit der Front des

Sprinters kollidierte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er und etwaige

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Fockbek unter der Rufnummer

04331 / 3322660 in Verbindung zu setzen.



Sönke Hinrichs







