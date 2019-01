Flintbek: Kriminalpolizei bittet um Mitfahndung nach vermisster Person

von shz.de

14. Januar 2019, 15:43 Uhr

Flintbek (ots) -



Seit heute Vormittag wird der 75-jährige Wolfgang Klement

vermisst. Herr Klement ist ca. 180 cm groß und schlank. Er hat graues

mittellanges Haar. Er wurde zuletzt in Kleinflintbek gesehen. Herr

Klement benötigt dringend ärztliche Hilfe. Wer Herrn Klement gesehen

hat, wird dringend gebeten, sich mit dem Polizeiruf unter der

Telefonnummer 110 oder der Kriminalpolizei unter 0431-160 3333 in

Verbindung zu setzen.



Stephanie Saß









