Flintbek / Kreis RD-ECK - Betrunken fast Unfall verursacht

29. Oktober 2019, 11:15 Uhr

Flintbek / Kreis RD-ECK (ots) - 191029-3-pdnms Betrunken fast Unfall

verursacht



Flintbek / Kreis RD-ECK. Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich eine

51-jährige Autofahrerin verantworten. Polizeibeamte konnten die Frau aufgrund

der guten Zeugenangaben und über das Kennzeichen ermitteln. Eine

Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizei Montag (28.10.19, 15.10 Uhr), dass es

kurz zuvor an der Ecke Eiderstraße / L 318 fast zu einem Unfall mit einem

anderen Auto gekommen sei, das bei Rot in Richtung Autobahn fuhr. Im weiteren

Verlauf stellte die Zeugin Schlangenlinien fest. Sie meldete ihre Beobachtungen

der Polizei. Diese konnte den Standort des Fahrzeugs feststellen und die

Fahrerin antreffen. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab

einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt,

eine Blutprobe entnommen.



Sönke Hinrichs



