Flensburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

von shz.de

19. April 2018, 14:33 Uhr

Flensburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend

(12.04.), gegen 23:45 Uhr, einen Verkehrsunfall im Bereich Hafermarkt

beobachtet haben.



Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 59-jähriger Mann als Fußgänger

die Johannisstraße an der Einmündung zur Bismarckstraße, als er von

einem PKW erfasst wurde. Das Fahrzeug entfernte sich jedoch ohne

Feststellungen zu ermöglichen vom Unfallort.



Der Mann wurde im Anschluss mit Kopfverletzungen notärztlich

versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.



Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten,

sich unter 0461/4840 bei der Polizei in Flensburg zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Malte Brammsen

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell