Flensburg: Wohnmobil fährt Außenspiegel bei parkendem PKW ab - zwei Autofahrer als Zeugen gesucht.

23. Juli 2019, 12:02 Uhr

Flensburg (ots) - Montagmittag (22.07.19, gegen 12:15 Uhr wurde in

der Stuhrsallee in Flensburg bei einem am Fahrbahnrand parkenden

VW-Touran der Außenspiegel abgefahren. Zeugen hörten einen lauten

Knall und sahen ein Wohnmobil in Richtung Schützenkuhle weiterfahren.

Hinter dem Wohnmobil fuhren zwei Autos, deren Fahrer den

Wohnmobilisten hupend auf den Unfall aufmerksam machen wollten.



Diese beiden Autofahrer sowie der Fahrer des Wohnmobils werden

gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0461 -

484 0 zu melden.









