Flensburg - Wem gehört dieser Schmuck?

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 10:53 Uhr

Flensburg (ots) -



Am Donnerstagabend (05.09.19) wurde von einem ehrlichen Finder auf

einer Grünfläche hinter dem Fördepark in der Schleswiger Straße ein

Schmuckköfferchen mit diversem Schmuck aufgefunden und an die Polizei

übergeben.



Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die

Ermittlungen übernommen. Die aufgefundenen Schmuckstücke konnten

bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Wem gehört dieser

Schmuckkoffer mit augenscheinlichem Damenschmuck bzw. wer kann

Angaben zur Herkunft machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 0461-4840 mit dem K7 in Verbindung zu setzen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell