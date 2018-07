Flensburg: Waffen- und Drogenfund bei Durchsuchung

von shz.de

27. Juli 2018, 13:13 Uhr

Flensburg (ots) - Die Durchsuchung bei einem 50 Jahre alten Mann

in Flensburg am Donnerstag (26.07.18) führte zum Fund von mehreren

scharfen Schusswaffen, verschiedener verbotener und gefährlicher

Gegenstände sowie einer professionellen Cannabisaufzuchtplantage.



Das Kommissariat 4 der BKI führte ein Verfahren gegen den

Beschuldigten wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes.



Die Ermittler stellten im Rahmen ihrer Durchsuchung der Wohn- und

Geschäftsträume allerdings deutlich mehr Waffen sicher als erwartet.

Am Ende des Tages füllte die Asservatenkammer:



- drei Schrotflinten mit Munition

- eine scharfe Schusswaffe mit Munition

- mehrere Teleskopschlagstöcke

- zwei verbotene Einhandmesser

- weitere griffbereite Stichwaffen



Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte in einem Anbau eine

professionelle Cannabisanbauplantage. Diese war über vier Räume

verteilt und mit hochwertigen Gerätschaften zur Aufzucht, Ernte und

Verarbeitung der Pflanzen ausgestattet. Ergänzend dazu wurden 650

Gramm bereits fertig verpacktes Cannabis sichergestellt.



Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird heute dem

Haftrichter vorgeführt.









