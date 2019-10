Flensburg: Verschiedene Präventionsveranstaltungen

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2019, 09:56 Uhr

Flensburg (ots) - Die Polizeistation Mürwik-Fruerlund führt in den

kommenden Wochen mehrere Präventionsveranstaltungen durch.

Zielgruppen sind vornehmlich ältere Mitmenschen. Polizeihauptmeister

Uwe Kolczak informiert über verschiedene Betrugsmaschen.

Interessierte Seniorinnen und Senioren, die im Stadtteil wohnen und

an den Veranstaltungen in den jeweiligen Einrichtungen teilnehmen

möchten, werden gebeten, sich rechtzeitig dort anzumelden.



Montag, 14.10.2019, um 15:00 Uhr Thema: "Betrugsdelikte zum

Nachteil älterer Menschen." Seniorengarten Ev.-Christuskirche Mürwik,

Fördestr. 4, 24944 Flensburg Anmeldung unter: 0461 - 35675



Dienstag, 22.10.2019, um 15:00 Uhr Thema: "Unerwünschte Personen,

wie verhalte ich mich richtig?" Mürwiker Garten (Seniorentreff AWO),

Wasserlooser Weg 2, 24944 Flensburg Anmeldung bei der AWO: 0461 -

31338466



Mittwoch, 23.10.2019, um 15:00 Uhr Thema: "Der falsche Polizist"

DRK Schwesternheim Elsa Brändström, Mürwiker Straße 2 ,24943

Flensburg. Anmeldung unter: 0461 - 314411



Mittwoch, 06.11.2019, um 15:00 Thema: "Allgemeine Verhaltensregeln

zum besseren Schutz vor Betrugsdelikten gegenüber älteren Menschen.

AWO-Servicehaus Fruerlund, Mürwiker Straße 83, 24943 Flensburg

Anmeldung unter: 0461 - 50033610



Donnerstag, 07.11.2019, 15:00 Uhr Thema: "Allgemeines zu

Betrugsdelikten zum Nachteil älterer Menschen." DRK-Wohnpark

Swinemünder Straße, Swinemünder Straße 7, 24944 Flensburg. Anmeldung

unter: 0461 - 31347291









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Pressestelle

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Gina Bartsch

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell