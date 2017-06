Flensburg - Vermisste 32-Jährige wieder da!

Flensburg (ots) - Gute Nachrichten aus Flensburg: Die vermisste

32-Jährige ist wieder da und wohlauf. Eine aufmerksame Mitbürgerin,

die die Vermisstenfahndung auf der Facebook-Seite der

Polizeidirektion Flensburg gesehen hatte, konnte die vermisste Frau

heute Morgen in Flensburg erkennen. Sie informierte daraufhin die

Polizei. Die 32-Jährige befindet sich nun wieder in ärztlicher Obhut.

Die Fahndung kann somit eingestellt werden. Für alle eingegangenen

Hinweise möchten wir uns herzlich bedanken!



Medien-Redaktionen, die das Foto und den vollständigen Namen der

Vermissten veröffentlicht haben, möchten wir bitten, diese aufgrund

von Persönlichkeitsrechten wieder zu entfernen.









