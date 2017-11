Flensburg- Verkehrskontrolle am Freitagabend - 170 kontrollierte Fahrzeuge

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von shz.de

erstellt am 27.Nov.2017 | 12:52 Uhr

Flensburg (ots) -



Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle des 1. Polizeireviers

Flensburg und des Fachdienstes Husum vom Polizei-Autobahn- und

Bezirksrevier Nord, wurden bei einer Standkontrolle auf der B199, Am

Friedenshügel in Flensburg, in den Abend- und Nachtstunden

(24/25.11.2017) insgesamt 170 Pkw kontrolliert.



Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt:



15 Ordnungswidrigkeiten, u.a. Erlöschen der Betriebserlaubnis

wegen unzulässigen Fahrzeug-Bauteilen, Tuning, Fahrzeugzustand etc.



1x 24a StVG - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss



1x 21 StVG - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Die Beamten beanstandeten zehn Fahrzeuge. Den Fahrzeugführern

wurde deshalb ein Kontrollbericht ausgehändigt.



Außerdem wurden 12 Urinkontrollen und 25 Atemalkoholüberprüfungen

durchgeführt.



Fazit: Es gab wenige Beanstandungen, allerdings war bei den

diversen Atemalkoholprüfungen festzustellen, dass das Bier nach dem

Sport oder das Glas Wein beim Essen immer noch gerne getrunken

werden. Die Werte befanden sich zwar allesamt im fahrtüchtigen

Bereich, aber Vorsicht: Alkoholgenuss schränkt grundsätzlich die

Reaktionsfähigkeit ein, die Risikobereitschaft steigt. Außerdem droht

bei einem Verkehrsunfall ab 0,3 Promille der Führerscheinentzug. Die

Polizei rät deshalb: "Finger weg vom Steuer nach Alkoholgenuss!"









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell