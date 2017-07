Flensburg - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs / Zivilstreife kontrolliert Verkehrssünder

Flensburg (ots) - In der Nacht von Montag (24.07.17) auf Dienstag

begaben sich Beamte des 1. Polizeireviers Flensburg auf Zivilstreife.

Gegen 22 Uhr fiel ihnen in der Lise-Meitner-Straße ein Rollerfahrer

auf. Dieser fuhr äußerst unsicher auf dem Gehweg. Um das

Gleichgewicht zu halten, hielt er mit beiden Füßen Bodenkontakt. Der

50-jährige Rollerfahrer wurde gestoppt und kontrolliert. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Roller wurde

abgestellt und der Schlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt

sichergestellt. Durch einen Arzt wurde anschließend auf der Wache des

1. Polizeireviers eine Blutprobe entnommen. Der 50-Jährige wird sich

nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



Die Beamten begaben sich anschließend erneut zivil auf Streife

und kontrollierten gegen 00.40 Uhr im Marienhölzungsweg einen

Kleinwagen. Der Fahrer erklärte nervös, er würde um diese

ungewöhnliche Zeit Pizza ausfahren. Es stellte sich heraus, dass er

Cannabis konsumiert hatte. Der 33-jährige Beifahrer war den Beamten

hinreichend bekannt. Er gab einen falschen Namen an und händigte

freiwillig sein soeben erworbenes Heroin aus. Er muss sich nun wegen

Besitz von Betäubungsmitteln, sowie falscher Namensangabe

verantworten, während der 36-jährige Fahrer wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss angezeigt wurde.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg

von shz.de

erstellt am 25.Jul.2017