Flensburg: Unfallflucht in der Nerongsallee

von shz.de

23. August 2018, 10:13 Uhr

Flensburg (ots) - Dienstagmittag (22.08.18) kam es gegen 13:15 Uhr

zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nerongsallee/Westerallee.



Ein blauer BMW fuhr die Westerallee in Richtung Nerongsallee. Aus

der Friedhofstraße kam ein dunkler Audi, der dem BMW die Vorfahrt

nahm. Der BMW-Fahrer musste ausweichen und prallte gegen den

Kantstein. Das Auto wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden.



Es werden Zeugen und der Fahrer des Audis gesucht und gebeten,

sich beim 1. Polizeirevier (Tel.: 0461 - 4840) zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell