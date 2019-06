Flensburg - Unfall am Hafendamm, Pkw fährt gegen Laterne, Polizei sucht Unfallzeugen

von shz.de

20. Juni 2019, 13:53 Uhr

Flensburg (ots) - Am Montagmorgen (17.06.19), um 9.10 Uhr, befuhr

eine schwarze Mercedes Benz S-Klasse den Hafendamm in Richtung ZOB

auf dem linken von zwei für die gleiche Fahrtrichtung geltenden

Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein weißer Hyundai

Tucson. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, woraufhin der

Mercedes gegen eine Laterne fuhr. Der Fahrer trug leichte

Verletzungen davon. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1.

Polizeirevieres hat die Unfallermittlungen aufgenommen und hofft auf

weitere Zeugen, die den Unfallhergang oder eventuell bereits das

Fahrverhalten beider Fahrzeugführer im Vorwege beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.









