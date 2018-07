Flensburg: Unfall am Friedenshügel - drei verletzte Personen

von shz.de

24. Juli 2018, 13:03 Uhr

Flensburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

(24.07.18) gegen 10:50 Uhr auf der Kreuzung Am

Friedenshügel/Marienallee wurden mindestens drei Personen verletzt,

eine davon schwer und in ein Krankenhaus eingeliefert.



Ein stadtauswärts fahrender Volvo wollte an der Kreuzung nach

links abbiegen und auf die B200 auffahren. Dabei übersah der

71-jährige Fahrer nach ersten Ermittlungen der Polizei einen

entgegenkommenden Skoda Fabia. Dessen 41-jährige Fahrerin konnte

nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Volvo in die

Beifahrerseite. Dieser kippte daraufhin um. Der Fahrer überstand den

Unfall ersten Erkenntnissen zu folge unbeschadet.



Die Skodafahrerin und ihr 11-jähriger Sohn wurden leicht verletzt.

Die 67-jährige Mutter der Fahrerin wurde schwer verletzt und ihr

69-jähiger Vater blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, an ihnen entstand

Totalschaden.









