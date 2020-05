Flensburg/Umland: Polizeistationen des 2. Polizeirevieres wieder geöffnet

Avatar_shz von shz.de

26. Mai 2020, 09:53 Uhr

Flensburg (ots) - Die im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus vorübergehend für den Publikumsverkehr geschlossenen Polizeistationen des 2. Polizeirevieres in der Stadt Flensburg und im Umland sind wieder geöffnet.



Vor Aufsuchen einer Dienststelle wird weiterhin um vorherige telefonische Kontaktaufnahme gebeten. Beim Aufsuchen einer Dienststelle bitten wir um Mitführen und Aufsetzen eines Mund-Nase-Schutzes. Für Anzeigenerstattung bitten wir, die Online-Wache der Landespolizei zu nutzen. Diese ist Tag und Nacht unter dem folgenden Link zu erreichen: www.schleswig-holstein.de/Onlinewache In Notfällen wählen Sie die 110!



Die Polizeistationen sind mit Ausnahme der Polizeistation Friesischer Berg wieder zu den gewohnten Bürgersprechzeiten erreichbar:



Im Stadtgebiet Flensburg: Montag - Freitag, 10:00 - 11:00 Uhr und 16:00 - 17:00 Uhr:



Polizeistation Weiche (0461 - 99875400) Polizeistation Mitte (0461 - 15018650) Polizeistation Engelsby/Tarup (0461 - 99875410) Polizeistation Nord (0461 - 484 4270) Polizeistation Mürwik-Fruerlund (0461 - 484 4220)



Im Flensburger Umland:



Polizeistation Handewitt (04608 - 6061370) Montag: 10:00 - 12:00 Uhr Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr



Polizeistation Husby (04634 - 9397980) Montag: 10:00 - 12:00 Uhr Donnerstag: 16:00 - 18:00 Uhr



Polizeistation Glücksburg (04631 - 4050120) Dienstag: 16:00 -18:00 Uhr Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr



Polizeistation Schafflund (04639 - 362990 0) Montag: 15:00 - 17:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 11:00 Uhr



Polizeistation Harrislee (0461- 707095) Montag: 10:00 - 12:00 Uhr Mittwoch: 15:00 - 17:00 Uhr



