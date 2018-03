Flensburg: Tötungsdelikt zum Nachteil einer 17-jährigen Flensburgerin -Mordkommission bittet Bevölkerung um Mithilfe

von shz.de

20. März 2018, 15:23 Uhr

Flensburg (ots) -



Am Montagabend des 12. März 2018 starb eine 17-jährige

Flensburgerin durch Messerstiche in ihrer Wohnung. Am darauffolgenden

Tag wurde ein 18-jähriger Bekannter wegen der Tat in

Untersuchungshaft genommen. Das Kommissariat 1 der

Bezirkskriminalinspektion Flensburg (Mordkommission) ermittelt seit

diesem Montagabend in dem Fall und konnte nun den Heimweg des Opfers

vor der Tat in Teilen rekonstruieren. Den vorliegenden Erkenntnissen

nach ist die 17-jährige gegen 17:30 Uhr mit einem Bus am Flensburger

Bahnhof angekommen. Sie hat dann vom Bahnhof aus ihren Heimweg zur

Wohnung an der Exe angetreten und ist gegen 18:00 Uhr an ihrer

Wohnanschrift an der Exe eingetroffen.



Die Mordkommission bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:



Wer hat eine Frau mit der hier dargestellten auffälligen

Bekleidung am Montag den 12.03.2018 im Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis

ca. 18:00 Uhr auf ihrem Heimweg gesehen? Gibt es Beobachtungen, dass

diese Frau auf diesem Weg (Bahnhof - Zur Exe) in Kontakt mit anderen

Personen getreten / in Begleitung gewesen ist?



Gibt es auf den möglichen Wegstrecken Videoaufzeichnungen /

Fotomaterial, die hierüber Aufschluss geben könnten? Sind durch

Zufall Video- oder Fotoaufnahmen auf Smartphones oder anderen

technischen Einrichtungen vorhanden?



Die Polizei setzt dringend auf die Mithilfe aus der Bevölkerung!

Jeder Hinweis kann helfen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte

unverzüglich unter 0461/484-0 bei der BKI Flensburg. Foto oder

Videoaufnahmen können der Polizei auch mit dem Hinweis

"Exe.Flensburg" auf sh.hinweisportal.de übermittelt werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell