Flensburg: Tatverdächtiger nach der Auseinandersetzung in der Galerie in Untersuchungshaft - Weitere Zeugen gesucht!

04. Dezember 2018, 12:33 Uhr

Flensburg (ots) - Nach der Auseinandersetzung in der "Flensburg

Galerie" am Samstagnachmittag (24.11.18) befindet sich ein

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Umfangreiche Ermittlungen des

Kommissariats 2 begründen den Verdacht gegen einen 22-jährigen Syrer,

der mit einem Messer einen 20-jährigen Mann lebensgefährlich und

einen 19-Jährigen schwer verletzt haben soll.



Die beiden Verletzten gerieten in eine Auseinandersetzung zwischen

dem Syrer und einem 19-jährigen Tunesier. Der Syrer und der Tunesier

waren am Vortage in der Innenstadt in einen Streit verwickelt, in

dessen Verlauf der Tunesier den Syrer geschlagen haben soll.



Am Samstag war der Syrer mit zwei weiteren Personen in der Galerie

unterwegs und traf dort auf den Tunesier und spätere Beteiligte. Es

entwickelte sich eine Diskussion mit anschließendem Streit, der sich

in die Vorhalle der Galerie verlagerte und eskalierte. Es kam zu

einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Syrer ein

Messer eingesetzt haben soll. Personen aus der Gruppe um den Tunesier

sollen Pfefferspray benutzt haben.



Die zwei Männer, die von dem Syrer mit dem Messer verletzt wurden,

hielten sich ebenfalls in der Galerie auf und wollten die

Streitsituation schlichten. Die beiden Männer stammen aus Ägypten und

hatten mit den vorangegangenen Auseinandersetzungen nichts zu tun.



Der anfänglich sehr unübersichtliche Ablauf der Ereignisse und die

Beteiligung der verschiedenen Personen gestalteten die Ermittlungen

kompliziert. Erst die Auswertung der zahlreichen Vernehmungen und der

Videoaufzeichnungen konnte den dringenden Tatverdacht gegen den

22-Jährigen begründen. Außerdem wurden auf den Aufzeichnungen weitere

Personen gesehen, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet

haben, jedoch wichtige Zeugen sein könnten. Es handelt sich um einen

Mann mittleren Alters, der durch die Ladezone in das Erdgeschoss der

Galerie ging und um eine Frau, die mit Einkäufen den Fahrstuhl in der

Ladezone kurz nach der Auseinandersetzung betrat. Diese Personen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 zu melden.



Zur Aufklärung der Tat wurde eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe

bei der Bezirkskriminalinspektion eingerichtet.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Haftbefehl

wegen des Verdachts des versuchten Totschlags beim zuständigen

Amtsgericht beantragt und erlassen. Der 22-Jährige wurde am Montag

(03.12.18) festgenommen und am Dienstag dem Ermittlungsrichter

vorgeführt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.









