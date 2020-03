Flensburg/Steinberg - Vermisster 71-jähriger Rentner - Polizei bitte um Mithilfe

Avatar_shz von shz.de

25. März 2020, 14:13 Uhr

Flensburg/Steinberg (ots) - Seit Samstag (21.03.20) wird der 71-jährige Hans Herbert P. aus Flensburg vermisst. Der Vermisste wohnt in Fruerlund, hat sich wohl aber zuletzt auf einem Campingplatz in Steinberg aufgehalten. Herr P. benötigt dringend ärztliche Hilfe und ist vermutlich orientierungslos. Er könnte mit einem roten Hyundai i30 mit dem Kennzeichen FL-UV 100 unterwegs sein. Herr P ist 186 cm groß und schlank, er hat graues lichtes Haar. Es ist nicht bekannt, welche Kleidung der Vermisste tragen könnte. Wer Herrn P. gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiruf 110 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 Flensburg Sandra Otte Telefon: 0461 / 484 2010 E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4556577 OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell