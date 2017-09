Flensburg - Selbstbehauptungskurse für Frauen 2017

Flensburg (ots) - Die Polizeidirektion Flensburg bietet in

Zusammenarbeit mit dem Kriminalpräventiven Rat in der Stadt Flensburg

zwei Selbstbehauptungskurse für Frauen (ab 16 J.) unter dem Motto

"Polizei und Frauen - Gemeinsam gegen Gewalt" an.



Das sichere Auftreten, der Einsatz der Stimme aber auch einfache

Verteidigungstechniken gehören zum Schulungsprogramm und sollen dabei

helfen, sich in Konfliktsituationen sicherer zu fühlen.



Der Dienstagskurs beginnt am 26. September, der Kurs am

Donnerstagabend am 28. September. Die Kurse werden von

Trainerteams, bestehend aus einer Polizeibeamtin und einem

Polizeibeamten, an jeweils 10 Abenden in der Zeit von 19.00 - 21.00

Uhr im Dienstgebäude in der Neustadt 30 durchgeführt. Trainiert wird

in bequemer Alltagskleidung. Es können 25 Teilnehmerinnen aufgenommen

werden.



Der Kurs ist kostenlos, was durch eine erneute großzügige Spende

der Firma Orion aus Flensburg ermöglicht wird.



Anmeldungen werden erbeten unter 0461/484-2020 (Mo-Do 08.00 -16.00

Uhr, Fr 08.00-15.00 Uhr). Allgemeine Informationen zu den Kursen

können an das 2. Polizeirevier Flensburg unter 0461/484-4201

gerichtet werden.









